نتائج مانشستر يونايتد المخيبة للآمال غير مقلقة لسولشار !

نواف السالم(صدى):

على الرغم من تأخر مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي وتأخره للمركز التاسع بعد تعادله مع استون فيلا ، إلا أن المدرب سولشار لا زال يتمتع بأعصاب متماسكة .

ومع تأخر ما نشستر يونايتد عن لبفربول 22 نقطة ، قال سوشلار : مركزنا في الترتيب لا يقلقني، لأن المنافسة متقاربة حتى الآن في الدوري .

وتابع : صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بخروجنا بالانتصار، لكن إجمالاً لا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز خاصة بعد الشوط الأول .

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيستضيف توتنهام يوم الأربعاء المقبل في تحدي كبير لسولشار قد يعوض به بعض الفرص الضائعة .