بالفيديو.. «النصر» يعلن عن قميصه الجديد بإعلان مبهر
أعلن نادي النصر أمس الأحد عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القادم لموسم 2019 -2020 .
وحرص النصر على الكشف عن قميصه الجديد بإعلان مبهر يليق بفريق العالمي تحت شعار ” فارس نجد ” ، وكان القميص مطرز بالأصفر والأزرق والأبيض.
وعلق النصر على الإعلان قائلاً : بين الماضي والحاضر .. فارس نجد ” أصالة ومجد وفخر ” ، فيما حظى الإعلان بإنتشار واسع .
الجدير بالذكر أن النصر ينافس بقوة للحفاظ على لقبه كبطل دوري المحترفين الموسم الحالي ، ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة .
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