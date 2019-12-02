  • الإثنين 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. «النصر» يعلن عن قميصه الجديد بإعلان مبهر

بالفيديو.. «النصر» يعلن عن قميصه الجديد بإعلان مبهر

بالفيديو.. «النصر» يعلن عن قميصه الجديد بإعلان مبهر
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي النصر أمس الأحد عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القادم لموسم 2019 -2020 .

وحرص النصر على الكشف عن قميصه الجديد بإعلان مبهر يليق بفريق العالمي تحت شعار ” فارس نجد ” ، وكان القميص مطرز بالأصفر والأزرق والأبيض.

وعلق النصر على الإعلان قائلاً : بين الماضي والحاضر .. فارس نجد ” أصالة ومجد وفخر ” ، فيما حظى الإعلان بإنتشار واسع .

الجدير بالذكر أن النصر ينافس بقوة للحفاظ على لقبه كبطل دوري المحترفين الموسم الحالي ، ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *