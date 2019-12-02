بالفيديو.. «النصر» يعلن عن قميصه الجديد بإعلان مبهر

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي النصر أمس الأحد عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القادم لموسم 2019 -2020 .

وحرص النصر على الكشف عن قميصه الجديد بإعلان مبهر يليق بفريق العالمي تحت شعار ” فارس نجد ” ، وكان القميص مطرز بالأصفر والأزرق والأبيض.

وعلق النصر على الإعلان قائلاً : بين الماضي والحاضر .. فارس نجد ” أصالة ومجد وفخر ” ، فيما حظى الإعلان بإنتشار واسع .

الجدير بالذكر أن النصر ينافس بقوة للحفاظ على لقبه كبطل دوري المحترفين الموسم الحالي ، ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة .