تفاصيل وفاة طالب في ساحة مدرسة بجدة

نايف السالم(صدى):

نعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، وفاة طالب صباح اليوم بعد إصابته بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة مدرسة خالد بن فهد المتوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران، في بيان صحفي، أن الطالب المتوفي يدرس في الصف الأول المتوسط، وأصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة المدرسة، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وقال ” الصقيران ” أنه: ” في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ” .

وأضاف: ” تعرب الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى – عزوجل – أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ” .