انتشال 254 ماشية حية من 15 ألف غرقت قبل وصولها للمملكة

نايف السالم(صدى):

شهد الأسبوع الماضي واقعة مؤسفة لغرق سفينة شحن محملة بـ15 ألف رأسًا من الأغنام كانت متجهة إلى المملكة، وذلك بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

وفي السياق نفسه، تمكن فريق الإنقاذ في رومانيا من انتشال 254 ماشية حية؛ بينما عمليات الإنقاذ مستمرة لكن الأمل ضئيل جداً في انقاذ عدد آخر من الماشية، بحسب المتحدثة باسم فريق الإنقاذ.

وأوضحت أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، لافتة إلى أن السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، فيما مازالت أسباب هذه الحادثة قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات.