نجاة مواطن وأسرته بأعجوبة من صاعقة رعدية ضربت النفود بحائل

علي العنزي(صدى):

نجا مواطن واسرته بأعجوبة من صاعقة رعدية ضـربت منطقة النفود بالقرب من جبة بحائل على بعد أمتار قليلة منهم.

ووصف واقعة نجاته وأسرته بأنها وضع لا يمكن وصفه وغير متوقع فقد نزلت صاعقة بالقرب من تواجد أفراد أسرته وكانت من نوع الـ‏”كسير” التي تشبه الجبال، ونزلت منها صاعقة قوية وأصابت رمال النفود، وهو نزول مرعب وفاجأنا.

وتابع في تصريحات إعلامية ، أن أكثر من 28 صاعقة ضـربت الأرض، وسط تساقط البرد بشكل شبه كثيف، واصفاً ما حدث بالموقف الذي لا ينسى ، مٌضيفاً ، شهدنا انهمارًا مطريًا خطيرًا.