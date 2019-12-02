رسالة شاب يستعلم عن وفاة صديقه تدمع الملايين على مواقع التواصل الإجتماعي

أبوظبي(صدى):

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة رغم قلتها في رسالة صديق يسأل عن صديقه ويتأكد من كونه على قيد الحياه .

وفي التفاصيل ، فقد سأل شاب خدمة “جنائز الإمارات ” عن صديقه قائلاً : هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي .. بس الله يخليك لا تقول إنه مات ؟..

وانتشرت جملته الأخيره على مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصةً بعدما تأكد القائمين على الخدمة من خبر الوفاة .

وقال مسؤول صفحة “جنائز الإمارات ” على إنستجرام : اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان.. اللهم ارزقنا صحبة تذكرنا بعد الموت ، مؤكداً أنها أصعب الكلمات التي وصلته عبر الخدمة .

وتفاعل الملايين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحديث المؤثر داعين الله تعالى بأن يرحمه ويلهم صديقه الصبر والسلوان .