رسالة شاب يستعلم عن وفاة صديقه تدمع الملايين على مواقع التواصل الإجتماعي
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة رغم قلتها في رسالة صديق يسأل عن صديقه ويتأكد من كونه على قيد الحياه .
وفي التفاصيل ، فقد سأل شاب خدمة “جنائز الإمارات ” عن صديقه قائلاً : هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي .. بس الله يخليك لا تقول إنه مات ؟..
وانتشرت جملته الأخيره على مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصةً بعدما تأكد القائمين على الخدمة من خبر الوفاة .
وقال مسؤول صفحة “جنائز الإمارات ” على إنستجرام : اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان.. اللهم ارزقنا صحبة تذكرنا بعد الموت ، مؤكداً أنها أصعب الكلمات التي وصلته عبر الخدمة .
وتفاعل الملايين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحديث المؤثر داعين الله تعالى بأن يرحمه ويلهم صديقه الصبر والسلوان .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88321 ] نشر منذ 10 ساعات
الدايم الله والفاني خلقه ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14576 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم لا تفجعنا فيمن نحب فقلوبنا لا تقوى على الفقد يارب