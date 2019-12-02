بالفيديو.. تحد جديد يفشل فيه الرجال وتنفذه النساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار تحدٍ جديد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم ” تحدي الكرسي ” ، حيرة المتابعين ، بما فيهم العلماء الذين لم يجدوا له تفسير، لأنه صعب جدا على الرجال في الوقت الذي نفذته النساء بكل سهولة .

ونشر الدكتور جوان ريفيرا مختص بأمراض القلب من بورتو ريكو ، مقطع فيديو أوضح فيه سبب تفوق المرأة في هذا التحدي الجديد، هو وجود كتلة في البطن أكبر لدى الرجل مما في المرأة ، إضافة إلى أن قدم الرجل أكبر من قدم المرأة.

ويتم تنفيذ التحدي من خلال مجموعة من الخطوات أولها ضع كرسيا بقربك والتصق بجدار، ثم تراجع قدمين إلى الوراء، وانحني بزاوية 90 درجة، وضع رأسك على الحائط، بحيث يدعم وزنك، ثم اسحب الكرسي وارفعه إلى صدرك، ومن بعدها حاول أن تقف منتصباً من جديد مع إبقاء الكرسي على صدرك، وستجد أن الأمر صعب عليك إلى درجة الاستحالة تقريباً، بل هو متعب.

أما للمرأة، فسهل إلى حد كبير، وهذا هو “تحدي الكرسي” المحبط لرجال بالملايين حاولوا، ولم يفلح منهم إلا قلة، من دون أن يقدموا الدليل على زعمهم.