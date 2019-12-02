مشاكل فنية تجبر طائرة سعودية على الهبوط الاضطراري بالهند

نايف السالم(صدى):

كشفت صحف محلية هندية، اليوم الاثتين، عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اضطراريًا، في مطار كيمبيغودا الدولي، بسبب مشاكل فنية حدثت لها في الجو؛ فيما كانت قادمة من كوالالمبور إلى المدينة المنورة.

وطلبت الطائرة السماح لها بالهبوط الطارئ في الهند، حيث أوضح متحدث باسم المطار إن الطائرة واجهت مشاكل فنية، إلا أن مصادر المطار ذكرت حدوث فشل في إحدى محركات الطائرة.

وعقب ذلك هرع جميع الركاب وطاقم الطائرة الذين يقدر عددهم بنحو 280 شخصًا إلى الخروج منها؛ بينما من المقرر أن يتم نقلهم إلى المدينة المنورة عبر رحلة سعودية أخرى من كوالالمبور في وقت لاحق من اليوم.