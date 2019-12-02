بالفيديو.. موقف بطولي لفتاتين تنقذان حياة مصاب بحادث سيارة بحائل

علي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو موقفًا بطوليًا لفتاتين بحائل تمكنتا من إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري رغم وقوعه بعيداً بالجهة المقابلة لهما بالشارع .

وأظهر المقطع الذي إلتقطته كاميرات المراقبة بمحال تجارية الفتاتين وهما تهرولان لعبور الطريق ، ومن ثم وصلتا للمصاب وقامتا بإجراء السعافات الأولية حتى تم نقله إلى مستشفى الملك خالد .

وأثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على حسن تصرفهما وسرعتهما في التجاوب مع المصاب ، فيما قيل أنها طالبتان بكلية صحية بجامعة حائل .