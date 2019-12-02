بالفيديو.. موقف بطولي لفتاتين تنقذان حياة مصاب بحادث سيارة بحائل
وثق مقطع فيديو موقفًا بطوليًا لفتاتين بحائل تمكنتا من إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري رغم وقوعه بعيداً بالجهة المقابلة لهما بالشارع .
وأظهر المقطع الذي إلتقطته كاميرات المراقبة بمحال تجارية الفتاتين وهما تهرولان لعبور الطريق ، ومن ثم وصلتا للمصاب وقامتا بإجراء السعافات الأولية حتى تم نقله إلى مستشفى الملك خالد .
وأثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على حسن تصرفهما وسرعتهما في التجاوب مع المصاب ، فيما قيل أنها طالبتان بكلية صحية بجامعة حائل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88321 ] نشر منذ 10 ساعات
كفو ..
.. بيض الله وجهيهما وكثر من امثالهما ..
fares[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 9 ساعات
ماشاء الله تبارك الله
الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6393 ] نشر منذ 17 دقيقة
جزاهم الله كل خير