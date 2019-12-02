وفاة شخص وإصابة آخر بحادث تصادم في مفرق الجنابين

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 7:22 صباح اليوم الاثنين عن حادث تصادم في مفرق الجنابين .

وأضاف: تم توجيه فرقه اسعافية من الهلال الاحمر وعند الوصول إلى الموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع، كما تبين إصابه لشاب في العقد الثاني من العمر، وتم التعامل معه إسعافيا في الموقع وكانت إصابته خطيرة ناتجه عن اصابات متفرقه، وتم نقل الحالة لمستشفى الامير مشاري.

ونوه الزهراني جميع سائقي المركبات لاهمية اخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور ويتأمل من عابري الطريق ترك المجال لفرق الهلال الاحمر المتجهة للموقع .