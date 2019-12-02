محافظ الزلفي يشيد ببرنامج التعليم بالبيعة الخامسة

نايف السالم(صدى):

أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ببرنامج التعليم الاحتفائي بالذكرى الخامسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله قائلاً خمس سنوات من التطوير والازدهار والتغيرات الجذرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

مضيفاً إن هذه المناسبة عزيزة يستشعر من خلالها المواطن معاني العزة والاعتزاز بما تحقق لهذا الوطن الغالي جاء ذلك خلال استقباله يوم أمس الأحد مدير إدارة التعليم بالمحافظة بالإنابة خزعل العصيمي يرافقه المساعد للشؤون التعليمية حمد الناصر ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد الطريقي ومدير النشاط الطلابي عبدالرحمن الرومي وعدد من القيادات التعليمية والمعلمين والطلبة.

حيث أوضح العصيمي أن البرنامج الاحتفائي بالذكرى الخامسة للبيعة حظي بتنوع ومشاركات متعددة وواسعة من الطلاب والطالبات ومعلميهم نفذ الكثير منها داخل المدارس.

مبيناً أن مشاركة الطالب والطالبة إنما هي تعبير صادق لما يكنه هذا الشعب بمختلف شرائحه من محبة وولاء وانتماء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة في ممارسة أظهرت للعالم أن الوطنية في معناها الحقيقي ومدلولاتها العميقة تجاوزت الشعارات وبرهنت أن الولاء والانتماء عمل وإخلاص وتكاتف يعززه أرث وكنز عظيم متطلعين لمستقبل واعد في ظل قيادة حكيمة جعلت هذه البلاد محط أنظار العالم.