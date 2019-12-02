جوارديولا يكابر: لا تنظروا لنتائج مانشستر سيتي وحدها

طلال الغامدي(صدى):

علق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على النتائج المخيبة للآمال في الخمس مباريات الأخيرة والتي لم يفز خلالها إلا مرة واحدة ، مطالباً بتقييم الآداء بجانب النظر على النتائج .

وقال جوارديولا في تصريحات له : يتعين أن تحلل المجهود الذي يبذله اللاعبون المحاولات التي يصنعونها والأداء البدني. لا نستسلم أبدًا. الفريق يظهر بشكل جيد دائمًا، وهذا هو انطباعي .

وتابع : وسائل الإعلام تنظر إلى النتائج. وبالطبع هي لا تسير في صالحنا .

وأضاف : أعرف أن هذا الأمر قد لا يهتم به كثيرون في النهاية .. ، لكن، يجب تحليل الأداء .

ومع ذلك ، فإن مانشستر سيتي يواجه تحدي كبير غداً الثلاثاء لتعويض الفرص الضائعة أمام بيرنلي .

وكان مانشستر سيتي قد تعادل 2-2 أمام نيوكاسل يونايتد ، بعد خسارته أمام ليفربول وتعادله مرتين بدوري أبطال أوروبا .