«العمري» يتقلد رتبته الجديدة كـ «لواء» بالحرس الوطني

يحي الغامدي(صدى):

أقدم رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، اليوم الاثنين، على تقليد قائد كتيبة الأمن الخاص الأولى بالحرس اللواء محمد بن علي العمري، رتبته الجديدة وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة ” عميد ” إلى رتبة ” لواء “.

وفي السياق نفسه، هنّأ الفريق “الناهض” اللواء “العمري” على الثقة الملكية الغالية؛ متمنيًا له التوفيق؛ فيما قدم “العمري” أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة للقوات العسكرية -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية.

وأكد اللواء العمري على تمنيه بأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، كما قدم الشكر لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم؛ مبديًا اعتزازه بهذه الثقة الغالية.