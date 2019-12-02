بالفيديو.. انتقادات حادة لحلا شيحة بسبب فشلها في تجسيد شخصية فاتن حمامة

القاهرة(صدى):

علت انتقادات حادة ضد الفنانة المصرية حلا شيحة، بسبب فشلها في تجسيد مشهد قصير للفنانة الراحلة فاتن حمامة، لتبدو بأنها بلا روح، بحسب وصف الجمهور.

وكشف الفيديو، عن حلا شيحة وهي ترتدي فستانًا أسود وقبعة، تقوم بخلعها وإلقائها بعيدًا، لتجسّد بعدها محاولة كسر فاتن قيودها من خلال الصراخ والبكاء في مشهد صامت حتى تحرر نفسها وتنطلق.

وكتبت حلا شيحة علي الفيديو: ” تم سحبها .. وبعدها كسرت السلاسل وحررت نفسها.. فاتن حمامة، مهرجان القاهرة السينمائي “؛ ليقول بعض الجمهور أن الفيديو مضحك للغاية ويشبه كثيرًا الدمية التي بلا روح، فيما لامها آخرون لاختيارها فنانة مثل فاتن حمامة لتجسيدها.