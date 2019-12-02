أكثر من 190 ألف استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الأولية في تثليث

محمد بن طحيطح(صدى):

القطاع الصحي في تثليث يضم 13 مركزرعاية صحية اولية موزعة علي ارجاء محافظة تثليث وتشرف علي برامجها صحة بيشة ممثلة في الصحة العامة .

وقد بلغ عدد المراجعين في العيادات العامة خلال ال 11 شهر الماضية من العام الحالي 2019م ( 159187 ) مراجع . كما يوجد بتلك المراكز الصحية عيادات لمتابعة الامراض المزمنة وبلغ عدد المراجعين ( 17811) مراجع .وتهتم مراكز الرعاية الصحية الاولية ببرامج الامومة والطفولة وقد بلغ عدد مراجعات عيادات متابعة الحمل (810) حامل . وعدد مراجعي عيادات الطفل السليم (9004 ) طفل .

عدد مراجعي التطعيمات ( 8191) طفل .

كما تضم بعض المراكز عيادات طب اسنان بلغ عدد المراجعين (4030 ) مريض .وقدمت الخدمات الطبية المساعدة( مختبر – اشعة – ضماد وحقن ) خدماتها لعدد (11546 ) حالة .

وقد شارك القطاع الصحي في عدد من الفعاليات والمبادرات التوعوية ونفذ العديد من الزيارات الميدانية للمدارس والكليات وبلغت اكثر من 79 زيارة في شتي المجالات التوعوية مثل ( تطعيم الانفلونزا الموسمية – اليوم العالمي لفحص سرطان الثدي -تسوس الاسنان -اليوم العالمي للسكروفحص القلب – اليوم العالمي لمكافحة التدخين ).