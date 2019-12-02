أكثر من 190 ألف استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الأولية في تثليث
القطاع الصحي في تثليث يضم 13 مركزرعاية صحية اولية موزعة علي ارجاء محافظة تثليث وتشرف علي برامجها صحة بيشة ممثلة في الصحة العامة .
وقد بلغ عدد المراجعين في العيادات العامة خلال ال 11 شهر الماضية من العام الحالي 2019م ( 159187 ) مراجع . كما يوجد بتلك المراكز الصحية عيادات لمتابعة الامراض المزمنة وبلغ عدد المراجعين ( 17811) مراجع .وتهتم مراكز الرعاية الصحية الاولية ببرامج الامومة والطفولة وقد بلغ عدد مراجعات عيادات متابعة الحمل (810) حامل . وعدد مراجعي عيادات الطفل السليم (9004 ) طفل .
عدد مراجعي التطعيمات ( 8191) طفل .
كما تضم بعض المراكز عيادات طب اسنان بلغ عدد المراجعين (4030 ) مريض .وقدمت الخدمات الطبية المساعدة( مختبر – اشعة – ضماد وحقن ) خدماتها لعدد (11546 ) حالة .
وقد شارك القطاع الصحي في عدد من الفعاليات والمبادرات التوعوية ونفذ العديد من الزيارات الميدانية للمدارس والكليات وبلغت اكثر من 79 زيارة في شتي المجالات التوعوية مثل ( تطعيم الانفلونزا الموسمية – اليوم العالمي لفحص سرطان الثدي -تسوس الاسنان -اليوم العالمي للسكروفحص القلب – اليوم العالمي لمكافحة التدخين ).
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