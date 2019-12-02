وفاة طالب فجأة في ساحة مدرسته بجدة

جدة(صدى):

توفي صباح اليوم الإثنين أحد طلاب متوسطة الأمير خالد بن فهد بجدة أثناء الدوم الدراسي بساحة المدرسة .

وفي التفاصيل ، فقد سقط الطالب الذي كان يشارك في سباق ضمن نشاط بالمدرسة فجأة في نهاية السباق مغشياً عليه .

وقالت مصادر ، أنه جرى استدعاء الهلال الأحمر الذي هرع إلى المدرسة إلا أن الطالب كان قد فارق الحياة ، مشيرة إلى أن الوفاة كانت طبيعية وأن الطالب لم يتعرض لحادث أو اعتداء أو نحو ذلك.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بيان لكشف تفاصيل الواقعة المؤسفة خلال الساعات المقبلة .