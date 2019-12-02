بالصور.. ضبط شقة سكنية بالطائف استغلها مخالفون لتصنيع وتخزين معسل فاسد
تمكنت بلدية غرب الطائف الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة لصنع وتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما دون ترخيص لمزاولة النشاط .
وفي التفاصيل ، فقد لاحظت الفرق الرقابية تردد مريب على شقة بينت المعلومات تصنيع وتخزين التبغ والمعسل بها .
وعند مداهمة الموقع تبين افتقاره للشروط الصحية واستخدام مواد مجهولة المصدر وعدم النظافة ، وغيرها من المخالفات ، وتم إتلاف الكميات المصادرة لعدم صلاحيتها للإستهلاك وإغلاق الموقع نهائياً .
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