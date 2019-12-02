بالصور.. ضبط شقة سكنية بالطائف استغلها مخالفون لتصنيع وتخزين معسل فاسد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت بلدية غرب الطائف الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة لصنع وتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما دون ترخيص لمزاولة النشاط .

وفي التفاصيل ، فقد لاحظت الفرق الرقابية تردد مريب على شقة بينت المعلومات تصنيع وتخزين التبغ والمعسل بها .

وعند مداهمة الموقع تبين افتقاره للشروط الصحية واستخدام مواد مجهولة المصدر وعدم النظافة ، وغيرها من المخالفات ، وتم إتلاف الكميات المصادرة لعدم صلاحيتها للإستهلاك وإغلاق الموقع نهائياً .