رونالدو نادم على الرحيل عن ريال مدريد بسبب تفوق ميسي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر حالياً بالندم الشديد على القرار الذي اتخذه في صيف 2018 بالرحيل عن نادي ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتراجعت أرقام رونالدو هذا الموسم كثيرًا، حيث لعب 16 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفين فقط؛ فيما أصبح الأرجنتيني باولو ديبالا يمثل خطرًا على البرتغالي الدولي، بعد أن نجح أكثر من مرة في إنقاذ الموقف لصالح يوفنتوس.

وتسبب هذا الأمر في تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة والمنافس التقليدي لرونالدو، حيث تنتظر جماهير كرة القدم العالمية الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ” البالون دور ” ، التي تمنحها مجلة ” فرانس فوتبول ” الفرنسية، حيث يقام الحفل مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد تسريبات أن ميسي سيكون المتوّج بتلك الجائزة للمرة السادسة في تاريخه، ليجمع بذلك بين جائزتي The Best الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والتي فاز بها بالفعل في سبتمبر الماضي، وبين ” البالون دور ” ، ليتربع منفردًا على عرش كرة القدم العالمية.