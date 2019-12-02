بالصور.. الدفاع المدني يواصل مهامه لمواجهة أمطار جدة
تواصل فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة متابعة الحالة المطرية على محافظات جدة وبحرة والكامل وخليص .
وأكد المتحدث باسم مدني مكة المكرمة العقيد ” سعيد سرحان ” أنه تم تطبيق الخطة التنفيذية لمواجهة الأمطار مع الجهات المعنية ، وتطبيق أوامر العمليات الخاصة بالأمطار ، ولم يتم ورود أي بلاغات – ولله الحمد – .
وطالب الدفاع المدني بإتباع الجميع من مواطنين ومقيمين التعليمات بالإبتعاد عن مصادر التيار الكهربائي ، واللوحات والمجسمات ومظلات السيارات أو التواجد على الأسطح أثناء نشاط الرياح .
وتشهد جدة والمحافظات المجاورة هطول أمطار رعدية منذ ساعات الصباح الأولى ، وسط تحذيرات من استمرارها بنسب مختلفة .
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