بالصور.. الدفاع المدني يواصل مهامه لمواجهة أمطار جدة

نايف السالم(صدى):

تواصل فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة متابعة الحالة المطرية على محافظات جدة وبحرة والكامل وخليص .

وأكد المتحدث باسم مدني مكة المكرمة العقيد ” سعيد سرحان ” أنه تم تطبيق الخطة التنفيذية لمواجهة الأمطار مع الجهات المعنية ، وتطبيق أوامر العمليات الخاصة بالأمطار ، ولم يتم ورود أي بلاغات – ولله الحمد – .

وطالب الدفاع المدني بإتباع الجميع من مواطنين ومقيمين التعليمات بالإبتعاد عن مصادر التيار الكهربائي ، واللوحات والمجسمات ومظلات السيارات أو التواجد على الأسطح أثناء نشاط الرياح .

وتشهد جدة والمحافظات المجاورة هطول أمطار رعدية منذ ساعات الصباح الأولى ، وسط تحذيرات من استمرارها بنسب مختلفة .

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