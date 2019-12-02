  • الإثنين 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. الدفاع المدني يواصل مهامه لمواجهة أمطار جدة

بالصور.. الدفاع المدني يواصل مهامه لمواجهة أمطار جدة

بالصور.. الدفاع المدني يواصل مهامه لمواجهة أمطار جدة
نايف السالم(صدى):

تواصل فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة متابعة الحالة المطرية على محافظات جدة وبحرة والكامل وخليص .

وأكد المتحدث باسم مدني مكة المكرمة العقيد ” سعيد سرحان ” أنه تم تطبيق الخطة التنفيذية لمواجهة الأمطار مع الجهات المعنية ، وتطبيق أوامر العمليات الخاصة بالأمطار ، ولم يتم ورود أي بلاغات – ولله الحمد – .

وطالب الدفاع المدني بإتباع الجميع من مواطنين ومقيمين التعليمات بالإبتعاد عن مصادر التيار الكهربائي ، واللوحات والمجسمات ومظلات السيارات أو التواجد على الأسطح أثناء نشاط الرياح .

وتشهد جدة والمحافظات المجاورة هطول أمطار رعدية منذ ساعات الصباح الأولى ، وسط تحذيرات من استمرارها بنسب مختلفة .

إقرأ أيضاً :

بالصور.. انتظام الحركة المرورية بجدة رغم الأمطار وتنبيه للساعات المقبلة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *