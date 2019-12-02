انطلاق منافسات دوري المدارس الثانوية لكرة القدم بعنيزة

بدر الحارثي(صدى):

انطلقت صباح اليوم الاثنين منافسات دوري كرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة والتي تقام برعاية واستضافة كليات عنيزة بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة والذي سوف يستمر حتى 14 من ربيع الثاني بمشاركة فرق المدارس الثانوية بالمحافظة

ومع انطلاق البطولة حمل المشاركين لافتة( على العهد باقون نجدد البيعة والولاء ) بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مقاليد الحكم

فيما اكد المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي بان البطولة تأتي برعاية من كليات عنيزة ايمانا بأهمية دعم البرامج والأنشطة الشبابية ودعمها التي تعد ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030

مؤكدا ان هذه الاستضافة تعتير امتدادًا للتعاون المشترك مع ادارة التعليم بالمحافظة وكذلك كونها جزءا من المبادرات المجتمعية التي تقدمها الكليات للمجتمع المحلي بكافة قطاعاته مؤكدا إلى انه تم رصد جوائز قيمة للفائزين لتشجعيهم ودعمهم وتنمية مهاراتهم مبيننا ان البطولة تعتبر فرصة لحضور ممثلي الاندية بالمحافظة لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم