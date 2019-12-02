«الصين» تضع قانونا جديدا لمنع عمليات الاحتيال بالعالم الرقمي

بكين(صدى):

بدأت الحكومة الصينية اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر الجاري، تطبيقَ قانون يربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالعالم الرقمي.

ووفقًا لذلك، يتوجب على أي شخص يرغب في استخدام الهاتف الذكي، إجراء مسح ضوئي للوجه؛ لتأكيد هويته.

وسُيلزم أي شخص يتعاقد لشراء هاتف جديد أو يشتري خطًّا لخدمات المحمول، أن يُجري فحصًا وجهيًّا قبل فتح الهاتف للتحقق من هويته.

وجاءت تلك الاجراءات الحد من عمليات الاحتيال، واستخدام متطفلين أو هاكرز أو أشخاص خطرين لهواتف مجهولة الهوية.