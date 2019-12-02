بالصور.. انتظام الحركة المرورية بجدة رغم الأمطار وتنبيه للساعات المقبلة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية منذ ساعات الفجر الأولى ، وسط توقعات بإستمرار هطول الأمطار على شمال المحافظة خلال الساعات المقبلة .

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صور لبعض مواقع المحافظة بعد هطول الأمطار والتي أظهرت إنسيابية في الحركة المرورية دون وقوع حوادث أو عوائق رغم هطول الأمطار منذ ساعات – ولله الحمد – .

في الوقت ذاته ، نبهت الهيئة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصةً لقائدي المركبات لإحتمال هطول امطار من خفيفة إلى متوسطة على الجزء الشمالي .