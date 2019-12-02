«الهلال» يسعى لتجديد التعاقد مع عبدالله المعيوف
ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تسعى خلال الفترة الحالية، لتجديد عقد حارس المرمى عبد الله المعيوف.
وتفصيلآ، اقتربت إدارة ” الهلال ” من تجديد عقد المعيوف، حيث تم الاتفاق على جميع بنود التعاقد والتفاصيل المالية ومدة العقد بين الطرفين.
كما ساهمت رغبة ” المعيوف ” في الاستمرار مع ” الزعيم ” من اقتراب المفاوضات من خط النهاية.
وبدأ ” المعيوف ” مسيرته الكروية مع الهلال قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة في صيف عام 2006، لكنه عاد إلى الهلال من جديد في صيف 2016.
وينتهي عقد” المعيوف ” الحالي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل على أن ينضم له في صيف 2020.
zoolعالمي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا تستعجلون لين يفحصه حمد الله ومرابط ويختمون على جبهته تم الفحص