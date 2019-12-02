إعلان نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة «بيزا» غدا

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الإعلان عن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة “بيزا” غداً الثلاثاء ، بمقر المنظمة المشرفة عليه بباريس .

وكانت المملكة قد شاركت في البرنامج العام الماضي لأول مرة ضمن 79 دولة منها دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الـ 37 .

من جانبه ، أكد المتحدث الرسمي للهيئة نايف العبدلي أن البرنامج مخصص للطلاب في عمر الـ 15 ويتم إجراءه كل 3 أعوام ، وذلك لضمان تصنيف التعليم في المملكة وفقاً للمعايير العالمية .

الجدير بالذكر أن تلك الإختبارات ركزت في العام الماضي بنسبة 70% على فرع القراءة و15 % على العلوم و15% على الرياضيات ، بينما سيتم تبديل النسب مع كل دورة ، للتواصل إلى أفضل تقويم للطلاب .