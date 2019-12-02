أمين الشرقية يدشن مبادرة الحقيبة الشتوية «دفء وعطاء»للعمالة

ريم عبد العزيز(صدى):

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الاثنين الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٩م، مبادرة الحقيبة الشتوية “دفء وعطاء” الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة، والتي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني في إدارة العلاقات العامة والاعلام، وتستهدف توزيع أكثر من ٢٠٠٠ حقيبة على عمال النظافة وغيرهم من العمال.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، والذين تعتبرهم الأمانة شركاء في التنمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الأمانة الدائم بأن يكون أحد المستفيدون من خدماتها الإنسانية شريحة العمالة الوافدة، التي تعمل في ظروف مختلفة، حيث اختارت شريحة العمال من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن توزيع حقيبة الشتاء يأتي أيضا انطلاقا لحماية العمال من الظروف المناخية في فصل الشتاء وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم، مؤكدا حرص الأمانة على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كافة الشرائح بالمجتمع وتتوجه بهذه المبادرة ضمن حملة كسوة الشتاء على العمال الذين يحتاجون الى من يقدر عملهم ويشد على أيديهم، موضحا أن المبادرة تعتبر نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي، و تقديرا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، مشددا على حرص الأمانة بالإسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها، معتبرا أن الاهتمام بالعمال وتطوير أدائهم وتعزيز قدراتهم وتوفير الرعاية لهم أمر مهم، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة حقيبة الشتاء، حيث تم توزيع الحقيبة على العمال العاملين في الشوارع والميادين، مشددا على إيمان الأمانة بالعمل الخيري والانساني.

