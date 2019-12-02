6229 مستفيد من الأنشطة الصحية بحفرالباطن

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الولادة والأطفال بصحة حفرالباطن 10 فعاليات توعوية وتثقيفية من بداية شهر سبتمبر إلى نهاية نوفمبر لعام 2019 حيث استفاد منها 6,229 مستفيد وساهمت الفعاليات في تقديم الخدمات المتنوعة في الجانب الصحي ورفع من

مستوى الرسالة التوعوية في مجالات متعددة، أهمها تثقيف السيدات عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية منها بالإضافة إلى العلاج الطبيعي وحملات التطعيم والتغذية السليمة للطفل، إضافة إلى تعريفهم بالأطفال الخدج والتركيز على داء السكري ومكافحة العدوى وطرق الوقاية بالتدريب على غسل الأيدي كما شملت الفعاليات على العديد من النشاطات الثقافية والصحية

وتؤكد صحة حفرالباطن على سعيها المتواصل في تقديم وتنفيذ كافة الحملات والفعاليات والمعارض لتوعية أفراد المجتمع بالصحة العامة والتثقيف الصحي