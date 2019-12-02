السبيعي …الذكرى عزيزة وغالية وقد تحقق ماوعدبه خادم الحرمين الشريفين

محمد السعران(صدى):

قال سعادة اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه تأتي الذكرى الخامسة للبيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ورعاه ــ وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد الغالية والتي جسدت كل معاني اللحمة والترابط والتكاتف بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي وقد تحقق ما وعد به قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين من تعزيز لمكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً ومن تطوير لكافة قطاعات الدولة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

وعلى الرغم من الظروف المعاصرة التي تمر بالمنطقة استطاعت المملكة بفضل من الله ثم بفضل الجهود المباركة التي يبذلها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ بتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 بكل اقتدار والنجاح في تنويع الموارد الاقتصادية ومصادر الدخل لتبقى مملكتنا العزيزة شامخة في مصاف الدول الكبرى.

إننا ونحن نستهل هذه الذكرى المباركة للبيعة الخامسة نجدد العهد والبيعة والوفاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملكًا على هذه البلاد وراعيًا لمصالح شعبه السعودي وأمنه واستقراره ومحافظًا على حدود وطنه ومؤتمنًا على مقدسات ديننا الحنيف ومحاربًا للفساد بشتى أشكاله وأنواعه وللظلم بشتى أنواعه وألوانه وواضعًا المملكة العربية السعودية في مصافّ الأمم موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز.

لقد مرّت خمس على تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود مقاليد حكم البلاد وسدة أمرها ولكن حجم الإنجازات التي تحققت وحجم التطلعات التي وجد شعب المملكة فيه ضالته ليؤكد أصالة المنهج الذي انتهجه الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله واستقامته وامتداد منابعه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه للعدل والإنصاف والقيام بتبعة هذا الوطن والاهتمام بأبنائه.

وفي الختام أجدد الولاء والوفاء لقائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونعاهدكما على السمع والطاعة ونسأل الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار وأن يوفق جنودنا البواسل وأن يرفع رايتهم على من عاداهم إنه سميع مجيب.