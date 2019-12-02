نقابة المهن الموسيقية بمصر تتخذ أول اجراءا خاصا بـ «شيرين» بعد تصريحاتها بالمملكة

القاهرة(صدى):

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، بيانًا للرد على تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها في المملكة والتي اعتبرها البعض ” مسيئة ” للنساء.

وطالبت النقابة في البيان ” شيرين ” بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات في حفلاتها الغنائية، مشددًا على ضرورة التزامها بالغناء فقط.

وأضافت النقابة في بيانها: ” تصريحات شيرين لا يتفهمها الكثيرون ويعتبرونها استفزازية ومسيئة، خاصةً أنها تتمتع بعفوية ولا تقصد من وراء تصريحاتها أي إساءة ” .

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أشعلت الجدل بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في “ موسم الرياض ” ، بسبب تصريحها بالحفل: ” اللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس ” .