نقابة المهن الموسيقية بمصر تتخذ أول اجراءا خاصا بـ «شيرين» بعد تصريحاتها بالمملكة
أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، بيانًا للرد على تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها في المملكة والتي اعتبرها البعض ” مسيئة ” للنساء.
وطالبت النقابة في البيان ” شيرين ” بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات في حفلاتها الغنائية، مشددًا على ضرورة التزامها بالغناء فقط.
وأضافت النقابة في بيانها: ” تصريحات شيرين لا يتفهمها الكثيرون ويعتبرونها استفزازية ومسيئة، خاصةً أنها تتمتع بعفوية ولا تقصد من وراء تصريحاتها أي إساءة ” .
وكانت شيرين عبدالوهاب قد أشعلت الجدل بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في “ موسم الرياض ” ، بسبب تصريحها بالحفل: ” اللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس ” .
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