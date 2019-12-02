تفاعل كبير مع صورة لطفولة الفنان «أيمن زيدان» برفقة والدته قبل 58 عاما

دمشق(صدى):

فاجأ الفنان السوري الشهر أيمن زيدان جمهوره بصورة له في مرحلة الطفولة برفقة والدته قبل 58 عاما .

وعلق “زيدان ” عليها قائلاً : أمي أهم معاني حياتي ” ، لتثير إعجاب الآلاف من جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال الفنان السوري عن الصورة : “حكايتي مع أمي أكبر من أن تحيط بها الكلمات.. أمي أهم معاني حياتي.. ينبوع تفاؤل يغتال إحباطي وحزني.. ريحانة عمري وفرحه المتبقي.. قديسة سكنها دفء الدنيا

وتابع: حملت في ثنايا قلبها الكبير هموم ومعاناة أسرة متوسطة واجه فيها الأب الحياة بشرف وعاندها بطموحات بسيطة.. كانت متطلبات الحياة لصا سرق من والدي كل الوقت من أجل تأمين احتياجات أسرة أفرادها عشرة أشخاص، فكانت أمي شريكة همومنا وأحلامنا .

وتحدث “زيدان” عن فضل والدته في حياته وحياة أشقائه ، وأنها أصبجت الملاذ الآمن له حتى بعد أن تخطي الـ 60 عام ، قائلاً : .. حماك الله يا فرحي.. صورة قبل 58 سنة .