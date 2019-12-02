مكتبة الخبر العامة تحتفل بذكرى البيعة الخامسة مع طلاب مدارس المحافظة

بدر الحارثي(صدى):

احتفلت المكتبة العامة بالخبر بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-مقاليد الحكم بالبلاد، بتوجيهات من وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الاعلام، بأن تحتفي 82 مكتبة تابعة لوزارة الاعلام بهذه المناسبة العزيزة والوطنية على كل مواطن بإقامة العديد من المناشط والفعاليات التي تعكس أهمية هذه المناسبة وبعدها الإنساني والاجتماعي والثقافي لدى أبناء المملكة والمقيمين والتعريف بالخدمات التي تقدمها المكتبات العامة على مستوى المملكة.

حيث قامت المكتبة العامة بالخبر أمس (الاحد) احتفال بمشاركة العديد من المدارس بالمحافظة، ووصف صالح المسحر، مدير المكتبة العامة بالخبر، الذكرى السنوية الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-مقاليد الحكم في البلاد بالمناسبة العظيمة، حيث في مثل هذا اليوم بايع فيه أفراد الشعب السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد وهي ذكرى يفاخر بها الجميع ويسعد بالاحتفاء بها كيف لا والجميع يحتفي بملك الحزم والعزم، ملك المواقف العظيمة التي أثبت للجميع حنكة قائد جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه همه الأول وشغله الشاغل.

وقال في اللحظة التي تولى فيها حكم بلادنا الغالية، كان الوطن على موعد مع التاريخ، فأحدث نقلات نوعية في المجالات الحضارية والعلمية والثقافية وتبوأت المملكة مكانة مرموقة إقليميا وعالميا وبرزت معالم شخصية القائد الذي يرى أبعد مما يرى الآخرون ويطرق أبواب المستقبل في ثقة وثبات.

وأضاف المسحر، إن ذكرى البيعة تضمنت خطوات عديدة ومنها الميزانية العامة للدولة والتي بينت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنها أثبتت بما لا يدع مجال للشك ما تتميز به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – من حنكة وحكمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى نفس النهج تمضي بلادنا الغالية وتتواصل المسيرة في طريق المحبة والوفاء بفضل الله ثم برؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يعمل في ظل الظروف والتحديات التي تعيشها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة وإيمان راسخ على قيادة المملكة، وحماية مقدساتها والمحافظة على مكتسباتها.