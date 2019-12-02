تغريدة عبدالمجيد عبدالله تثير الجدل حول علاقة أصالة بزوجها

دمشق(صدى):

أعادت الفنانة السورية أصالة نصري، تغريد تدوينة الفنان عبد المجيد عبد الله، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، والذي قال فيها: ” المرء مهزوم بمن يحب “، لتعيد إلى الساحة الجدل حول علاقتها بالمخرج المصري طارق العريان والذي تأكد وجود توتر وخلافات بينهما.

وعلقت أصالة على تغريدة الفنان عبدالمجيد عبدالله بالقول: ” نعم ” ، لتؤكّد صدمتها والأزمة التي تعيش فيها خلال هذه الفترة؛ فيما بكت بحرقة أثناء تقديمها أغنية ” ذاك الغبي ” ، في حفلها الغنائي على مسرح أبو بكر سالم، بمنطقة البوليفارد، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض.

وكانت قد نفت أصالة انفصالها عن زوجها طارق العريان، ولمحت بوجود خلافات، بينما هناك مصادر مقرّبة من الثنائي صرحت أخيرًا، أنّ الخلافات متطوّرة بينهما وهناك قرار بالإنفصال ولكن غير معلن عنه.