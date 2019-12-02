المملكة تطلق الموقع والحساب الرسميين الجديدين لقمة العشرين

عادل الحربي(صدى):

أطلقت المملكة الموقع الرسمي لقمة العشرين 2020، باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك الحساب الرسمي للقمة في تويتر، بهوية جديدة؛ حيث تستضيف هذه القمة للمرة الأولى في تاريخها.

وتبدأ القمة في الرياض يومي 21-22 نوفمبر 2020م، فيما تتناول عددًا من القضايا الهامة في النواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية، تحت عنوان ” اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع “، وبها 3 محاور منها تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

ودعت المملكة، كل من الأردن، سنغافورة، إسبانيا، سويسرا، فيتنام كرئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا كرئيس الاتحاد الإفريقي، والإمارات كرئيس مجلس التعاون الخليجي، والسنغال كرئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.