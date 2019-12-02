مخاطر شائعة تهدد الأوعية الدموية وتسبب الوفاة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن الأوعية الدموية ذات دور رئيسي في حياة الإنسان وصحته كونها مسؤولة عن نقل الدم والأكسجين .

وللحفاظ على صحة الأوعية الدموية ينبغي محاربة 4 أعداء رئيسية لسلامة الأوعية الدموية وهم كالتالي :

1-ارتفاع ضغط الدم : ينبغي لمريض الضغط المرتفع إستعادة ضبط الضغط لأنه يمكن أن يسبب تمزق الأوعية .

2-السكر : فيجب متابعة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم وضبطه لأنه يدمر الجدار الداخلي للأوعية .

3-الكوليسترول المرتفع : إذ يجعل الشرايين هشه ويسهل تكوين لوحات عليها .

4-التدخين : لأنه يسبب إنقباض في الأوعية الدموية وتوفف تزويد بعض أجزاء الجسم بالدم .

وبشكل عام ينصح الأطباء بتناول الخضراوات والأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ، وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن الملائم .