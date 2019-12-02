بالفيديو.. أبرز النصائح لضمان كفاءة إطارات المركبات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد كفاءة إطارات السيارات من الأمور التي يجب التأكد منها في كل وقت وعند شراء سيارة لكي تضمن السلامة وترشيد استهلاك الوقود؛ حيث نشر مركز كفاءة الطاقة فيديو لسيدة تقدم بعض النصائح الخاصة بهذا الأمر.

ونصحت السيدة في الفيديو، بضرورة استخدام تطبيق ” تأكد “؛ لافتة إلى أن الإطارات تختلف من ناحية كفاءة الطاقة استهلاك الوقود؛ بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من ” ممتاز ” إلى “سيئ جدًّا “، مؤكدة أنه يجب الحرص على وزن الأذرعة بشكل مستمر؛ حتى لا يزيد الجهد على السيارة.

وأوضحت أن إذا حدث ذلك فهو يزيد استهلاك الوقود، بينما من المهم التأكد من ضبط الهواء بالشكل الصحيح؛ لأن انخفاض ضغط العجلات يزيد من مقاومة الدوران؛ وبالتالي يرتفع الاستهلاك وينخفض أداء السيارة، ويقلل عمرها، ومن هنا ” كفراتك تفزع لك ” .