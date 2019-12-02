نقسم بالولاء والوفاء

نرفع إلى مقام سيدي :خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله) وإلى سيدي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله) بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

الحمد لله الذي جعل الإمامة العظمى أمنا للأمة ونعمة ورحمة ، وجعل البيعة ميثاقا،الطاعة الأولى الأمر عهدا ووثاقا،فقال تعالى :

( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ويد الله فوق أياديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)

جعل الله أيامه أيام يمن وخير وبركة ملتزمين بما تقتضيه البيعة من الطاعة والولاء والإخلاص في السر والعلانية والمنشط والمكره وطاعة لله عز وجل،، واختتم :

في هذه المناسبة العظيمة نرفع إلى الله

عز وجل دعواتنا الصادقة أن يديم على هذا الوطن العزيز وعلينا جميعاً نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين،،،