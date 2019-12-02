  • الإثنين 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. عناصر غذائية تساعدك في التغلب على مشكلة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل

عناصر غذائية تساعدك في التغلب على مشكلة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل

عناصر غذائية تساعدك في التغلب على مشكلة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه العديد من السيدات مشكلة ” تساقط الشعر ” أثناء فترة الحمل، وهو ما يتسبب في إزعاج بعض السيدات؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الشعر من التساقط خلال فترة الحمل.

• البروتين

من الضروري اتباع نظام غذائي غني بـ ” البروتين ” لنمو الشعر بشكل صحي، حيث تُعد ” اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والبقوليات والبيض ” من المصادر الجيدة للبروتين.

• البيوتين

يعمل فيتامين ” البيوتين ” في تكوين تركيبة الشعر، ويمكن الحصول عليه بشكل أساسي عند تناول البروتين الحيواني والخضراوات.

• الزنك

يعتبر ” الزنك ” من العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر، وتوجد كمية كبيرة من الزنك في لحوم الأبقار والبيض والجبن والمحار.

• الحديد

ينبغي استشارة الطبيب عند الاشتباه في نقص الحديد لكي يصف المستحضر المناسب، خاصة وأن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *