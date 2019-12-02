عناصر غذائية تساعدك في التغلب على مشكلة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه العديد من السيدات مشكلة ” تساقط الشعر ” أثناء فترة الحمل، وهو ما يتسبب في إزعاج بعض السيدات؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الشعر من التساقط خلال فترة الحمل.

• البروتين

من الضروري اتباع نظام غذائي غني بـ ” البروتين ” لنمو الشعر بشكل صحي، حيث تُعد ” اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والبقوليات والبيض ” من المصادر الجيدة للبروتين.

• البيوتين

يعمل فيتامين ” البيوتين ” في تكوين تركيبة الشعر، ويمكن الحصول عليه بشكل أساسي عند تناول البروتين الحيواني والخضراوات.

• الزنك

يعتبر ” الزنك ” من العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر، وتوجد كمية كبيرة من الزنك في لحوم الأبقار والبيض والجبن والمحار.

• الحديد

ينبغي استشارة الطبيب عند الاشتباه في نقص الحديد لكي يصف المستحضر المناسب، خاصة وأن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل.