وداعا لاهتزاز الصورة.. أسهل طريقة لتصوير احترافي عبر الجوال
كشف خبراء تقنيون عن طريقة سهلة للتغلب على مشكلة اهتزاز الصورة عبر الهاتف الذكي والتي غالباً ما تحدث نتيجة حمل الهاتف بيد واحدة للضغط على زر التصوير باليد الأخرى .
وقال الخبراء أنه يمكن تثبيت الهاتف الذكي بكلتا اليدين وإلتقاط الصورة في نفس الوقت للتخلص من الإهتزاز والحصول على صورة واضحة تؤكد دقة الكاميرا .
ويمكن القيام بذلك في هواتف أبل آيفون بدءً من الإصدار “آي أو إس 5” وهواتف جوجل أندرويد بدءً من الإصدار 4.3 ، عبر الضغط على أزرار التحكم في شدة الصوت سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض .
الجدير بالذكر أن تلك الوظيفة مفعلة بأزرار تحكم الصوت بشكل تلقائي أو يمكن تفعيلها عبر إعدادات تطبيق الكاميرا .
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