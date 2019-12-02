وداعا لاهتزاز الصورة.. أسهل طريقة لتصوير احترافي عبر الجوال

وكالات(صدى):

كشف خبراء تقنيون عن طريقة سهلة للتغلب على مشكلة اهتزاز الصورة عبر الهاتف الذكي والتي غالباً ما تحدث نتيجة حمل الهاتف بيد واحدة للضغط على زر التصوير باليد الأخرى .

وقال الخبراء أنه يمكن تثبيت الهاتف الذكي بكلتا اليدين وإلتقاط الصورة في نفس الوقت للتخلص من الإهتزاز والحصول على صورة واضحة تؤكد دقة الكاميرا .

ويمكن القيام بذلك في هواتف أبل آيفون بدءً من الإصدار “آي أو إس 5” وهواتف جوجل أندرويد بدءً من الإصدار 4.3 ، عبر الضغط على أزرار التحكم في شدة الصوت سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض .

الجدير بالذكر أن تلك الوظيفة مفعلة بأزرار تحكم الصوت بشكل تلقائي أو يمكن تفعيلها عبر إعدادات تطبيق الكاميرا .