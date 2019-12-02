اللواء الدكتور السيف في «منتدى العُمري الثقافي»

بدر الحارثي(صدى):

استضاف “منتدى العُمري الثقافي”، بمقره في حي الفلاح بمدينة الرياض ــ سعادة اللواءالركن الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرزاق السيف، “استشاري أمراض الصدر والتنفس، ومدير الأمراض الباطنية بمستشفى القوات المسلحة بالرياض” سابقًا،وذلك في لقاء بعنوان: (مشاكل النوم عند الصغار والكبار)، أدارها سعادة الدكتور/ شاكر بن عبدالعزيز العُمري.

وبدأ اللواء الدكتور/ عبدالعزيز السيف ــ اللقاءَ بتعريفِ النومِ بأنه حالة سلوكية تتميز بالقليل جدًّا من النشاط الجسدي وانعدام الوعي بالعالم الخارجي لفترة محدده بيولوجيًا، وهو سلسة من الأحداث والأحوال الفيسيولوجية النشطة والمنظمة بشكل كبير،كما تحدَّث عن أهمية النوم للإنسان، وأجاب عن تساؤل: (لماذا يجب أن ننام؟!)، فقال: “نحن ننام بسبب غلبة النعاس علينا؛ ولا نستطيع العمل عندما يغلبنا النعاس؛ فالنوم يعمل على التخلص من موادٍ كيميائيةٍ ونفسيةٍ وفسيولوجيةٍ معينة، تلك التي تتجمع في أجسامنا من خلال أنشطتنا اليومية.

ثم تطرق سعادته إلى الحديث عن “الساعة البيولوجية للنوم وأهميتها، وكيف أننا نعتمد في ضبطِ وقتِ ودورةِ التحكم ِباليقظة على ساعة بيولوجية أوأكثر داخل أجسامنا،كما تحدَّث عن الفترة الزمنية المثُلى للنوم لكل مرحلة عمرية، وكذا عن دور “الوراثة” في نمط النوم، وأن أعلى درجة لحاجتنا للنوم المثالي تُحدد بـ “الوراثة”،وتحدَّث عن سلوك “التثاؤب” وأسبابه، وعن تأثيردرجةالحرارة، والمكان، ووضع الجسم أثناءالنوم، وأن تأثير ذلك يختلف من شخص لآخر، وأنه لا توجد معادلة كونية للراحة الجسمانية والعقلية،

مبيناً قواعد النوم الصحيِّ، التي يأتي في مقدمتها: النوم والاستيقاظ في وقت محدد، والتمارين اليومية الثابتة، وتجنب الضوضاء.

وتناول الدكتور/ عبدالعزيز السيف، في حديثه “الغفوة” المنتظمة وفوائدها، وكذا عن “الأحلام” التي تحدث غالبًا في مرحلة النوم التي تتميز بحركة العين السريعة، وعن “النوم المثالي”، وشروطه ومنها: الالتزام بجدولٍ زمنيٍّ منتظمٍ للنوم والاستيقاظ، وقضاء وقتٍ متساوٍ في “الغَفَوات”، والابتعاد عن المنبهات قدر الإمكان، وبالتأكيد على البعد عن (الكحوليات)،مشيراً إلى المشاكل الصحية والتنفسية التي تعيق النوم ليلاً وتُفاقم من حالة الأرق، وأن من أكثر تلك المشاكل شيوعًا: “الحالة النفسية” للإنسان، إضافةً إلى بعض الأسباب الصحية الأخرى، كـ: صعوبة التنفس، والارتعاشات العضلية للرجلين واليدين، والاستعمال المفرط لبعض الأدوية والمنبهات.

واستعرض اللواء الدكتور السيف أهم اضطرابات النوم، وأعراضه، وعلاماته، وأن توقف التنفس أثناء النوم أو انقطاعه قد يؤدي، لا قدّر الله إلى الوفاة،معددا الوسائل للتغلب على الأرق، ومحذَّراً من تناول الأقراص المنومة.

وفي نهاية اللقاء، أجاب د.السيف على تساؤلات وتعليقات ومداخلات عددٍ من الحضور،وفي الختام، قدَّم صاحب المنتدى ــ الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري ــ للضيف اللواء الركن الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرزاق السيف، هديةً؛ عبارة عن عددٍ من مؤلفاته، ومنها حصاد المنتدى في الأعوام السابقة.