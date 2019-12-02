إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بالتقييم الذاتي

علي القحطاني(صدى):

انتهت المهلة التي منحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة لاستكمال التقييم الذاتي، أمس الأحد، وكانت مقررة بثلاثة أشهر؛ ليبدأ اليوم الاثنين، تطبيق قرار إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة.

وفي السياق نفسه، قرر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، في يونيو الماضي، اعتماد برنامج ” التقييم الذاتي ” للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، والذي شمل تعليق الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.