تعرف على مواصفات Zetta الروسية أرخص السيارات الكهربائية في 2020

موسكو(صدى):

تستعد الحكومة الروسية لإنتاج أول سيارة كهربائية روسية الصنع في الربع الأول من العام المقبل 2020 .

ومن المتوقع أن تشهد السيارة Zetta إقبال كبير على الشراء إذ أن سعرها يبدأ من 6400 يورو أي ” 7 آلاف دولار “فقط ، بجانب مواصفاتها الرائعة .

أما مظهرها الخارجي فجاء بشكل شبابي حديث من ثلاثة أبواب ومقعدين ، وتدفعها 4 محركات كهربائية كل منها قوته 18.1 كيلو وات ومركب على صرة العجلات .

ويتم شحن بطارية السيارة في 4 ساعات فقط بمصدر تيار 220 فولت وتبلغ سعتها 10 كيلووات ساعة ، بينما تنطلق السيارة بسرعة قصوى 120 كلم حتى مدى سير 200 كلم .