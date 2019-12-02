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وزير الطاقة الأمريكي يقدم استقالته وترامب يعين نائبه

وزير الطاقة الأمريكي يقدم استقالته وترامب يعين نائبه
واشنطن(صدى):

استقال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وقال بيري على حسابه الشخصي في “تويتر”: ” أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيراً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر، قال فيها: “أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها”.

وتابع: “يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد”.


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