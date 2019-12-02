مركز التطوير المهني بوزارة التعليم يضع استراتيجية جديدة لتطوير أداء المعلمين

نايف السالم(صدى):

صرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الجهيمي، المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم، بأن المركز وضع كافة المتطلبات التطويرية لنقاط ترقية المعلمين من المعلم الممارس إلى المعلم الخبير.

وذكر ” الجهيمي ” لـ ” عكاظ ” أن ذلك تطلب إيجاد أوعية تطوير متنوعة للمعلمين والمعلمات، وذلك من خلال التدريب المباشر وغير المباشر، وإعداد استراتيجية مختلفة لتطوير أداء المعلمين والمعلمات.

وعن مركز التطوير، أوضح أنه يعمل على توفير الفرص التطويرية بشكل أكبر، وإتاحة المجال للمعلم من تطوير أدائه مهنيا بإشراف مباشر من وزير التعليم والنواب والمساعد.