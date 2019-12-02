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إعادة 691 مليون ريال رسوم حكومية لـ 7500 منشأة ضمن مبادرة استرداد

إعادة 691 مليون ريال رسوم حكومية لـ 7500 منشأة ضمن مبادرة استرداد
عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعادة 691 مليون ريال لنحو 7500 منشأة ضمن مباردة استرداد الرسوم الحكومية ، وذلك ضمن 26721 عملية .

جاء ذلك في تصريح لمحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد خلال لقاء “الطاولة المستديرة ” بغرفة الرياض ، إذ أكد على تنظيم مبادرات أخرى بجانب مبادرة استرداد الرسوم تشجيعاً للقطاع الخاص بالمملكة .

وأشار إلى عدة مبادرات أخرى منها : منح فترة سما تأسيسية مدتها سنة من التسجيل في “نطاقات ” ، ودعم توظيف مسجلي “حافز ” ، و”منح 9 تأشيرات لملاك المنشآت المتفرغين وغيرها .

كما أكد على تواصل الهيئة مع رواد الأعمال عبر مراكز الدعم إذ بلغ عدد المستفيدين 8737 ، بخلاف ملايين المتفاعلين عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، لتوفير جميع الإستشارات .


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