الأسماك الدهنية تقلل التوتر وتعالج الاكتئاب

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة أمريكية حديثة، عن مساعدة الأسماك الدهنية في تقليل التوتر وعلاج الاكتئاب؛ حيث أن تناولها يزيد استجابة مرضى الاكتئاب الذين لا يستجيبون للعلاج الدوائي.

وأوضحت الدراسة، أن نصف من يعانون الاكتئاب لا يستجيبون لمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الاختيارية (SSRI)، وهي فئة من المركبات تستخدم عادة كمضادات اكتئاب، واضطرابات القلق، وبعض اضطرابات الشخصية.

وينشط تناول الأسماك الدهنية مفعول أدوية الاكتئاب ويحسّن فاعليتها، مستندين بذلك إلى بحث أجروه عن التغيرات البيولوجية التي يمكن أن تفسر الاكتئاب وعدم الاستجابة لأغلب مضاداته، إذ اكتشفوا أن هناك علاقة قوية بين التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية وتنظيم هرمون التوتر.