الضباب يحل ضيفاً على عرعر مع صباحها ويؤجل رحلات الطيران من والى عرعر

رافع فريح(صدى):

مع نسمات صباح اليوم الاثنين حل الزائر(الضباب) والذي غطى مدينة عرعر وضواحيها وتدني مستوى الرؤية ومن جانب آخر شددت أدارة مرور عرعر على قائدين المركبات توخي الحذر واشعال الأنوار في القيادة للسلامة في تنقلاتهم في المدارس وأعمالهم الوظيفية .

والطيران الى مطار عرعر تأجلت رحلة الخطوط السعودية رقم SV1231 المتجهة من مطار الملك خالد بالرياض الى مطار عرعر والتي كان موعدها الساعة السادسة صباحاً وتأجلت الى ما يقارب الظهر وكذلك تأجلت رحلة السعودية رقم SV1234 والقادمة من مطار الملك عبدالعزيز وذلك بسبب تدني مستوى الرؤية في المدارج الطائرات بمطار عرعر.

وبسبب كثافة الضباب الذي نزل على المدينة تسبب في مستوى تدني الرؤية ووقع حادث مروري مروع على طريق المطار لأكثر من سيارة والحمد لله الإصابات خفيفة وتم نقلهم الى مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد .