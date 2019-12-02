عجز عن شراء منقوشة زعتر لابنته فشنق نفسه!

بيروت(صدى):

أقدم أب لبناني على الانتحار شنقا، بعدما تراكمت عليه الديون حيث وصلت إلى 700 ألف ليرة.

وكان المنتحر والمتزوج من امرأتين، ظل دون عمل منذ شهرين تقريبا، وكان يجهد في محاولاته لتأمين المستحق عليه ودفعه للدائنين، ولكن من دون نتيجة دائما.

وطلبت منه ابنته أن يشتري لها منقوشة زعتر، ثمنها 1000 ليرة على الأكثر، فحاول ولم يتمكن، ثم انتهى عاجزا عن شرائها، فقرر انهاء حياته شنقًا.