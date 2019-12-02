عجز عن شراء منقوشة زعتر لابنته فشنق نفسه!
أقدم أب لبناني على الانتحار شنقا، بعدما تراكمت عليه الديون حيث وصلت إلى 700 ألف ليرة.
وكان المنتحر والمتزوج من امرأتين، ظل دون عمل منذ شهرين تقريبا، وكان يجهد في محاولاته لتأمين المستحق عليه ودفعه للدائنين، ولكن من دون نتيجة دائما.
وطلبت منه ابنته أن يشتري لها منقوشة زعتر، ثمنها 1000 ليرة على الأكثر، فحاول ولم يتمكن، ثم انتهى عاجزا عن شرائها، فقرر انهاء حياته شنقًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88282 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فيصل[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 21 دقيقة
حقق يابو خمار
السبب من الاب ولا الابنه
ولا المنقوشه؟؟؟
ابونايف[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 13 دقيقة
الابتعاد عن الصلاة والقرآن يكون هذا مصيره مستحيل يتوفق وتتراكم عليه المصائب