الشرطة تتسبب في مقتل 9 أشخاص ذعرًا!

وكالات(صدى):

في حادث غريب من نوعه، أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل تسعة أشخاص، وإصابة اثنين، خلال عملية للشرطة في حي عشوائي.

ووقعت الوفيات نتيجة تدافع بين سكان الحي خلال العملية، فيما حمّل سكان الحي الفقير الشرطة مسؤولية التدافع الناتج عن الذعر الذي تسببوا به.

وكانت وحدة مؤلفة من 38 شرطيًا، تنفذ عملية في أحد الأحياء، عندما أطلق رجلان يستقلان دراجة نارية النار باتجاهها وفرّا باتجاه شارع تقام فيه حفلة راقصة.

وواصل الرجلان إطلاق النار مما أدى الى حصول تدافع في الشارع الذي احتشد فيه نحو 5 آلاف شخص لممارسة رقصة «الفانك» خلال عطلة نهاية الاسبوع.