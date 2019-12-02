بالفيديو.. أمطار غزيرة على شاطئ السيف بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت جدة اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيرة، زينت مختلف الشوارع، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توفعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية على مناطق: المدينة المنورة،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان،عسير،الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

ويؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.