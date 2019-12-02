السبر: استخدام مسميات مثل الرحمن والحمدلله بمواقع التواصل من الكبائر

علي القحطاني(صدى):

أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، أنه لا يجوز استخدام بعض المسميات مثل الحمدلله وسبحان الله وغيرها في ملف التعريف بمواقع التواصل.

وقال السبر خلال برنامج يستفتونك، إنه إذا أراد الشخص استخدام اسمًا مستعارًا من ألفاظ الجلالة، وأراد به الباطل والغيبة والفساد، فذلك من الكبائر وتوقع الإنسان في الشرك.