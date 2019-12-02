البيت الأبيض يعلن موقفه من المشاركة في جلسات عزل ترامب

وكالات(صدى):

أعلن البيت الأبيض رفضه المشاركة في جلسات الاستماع المتعلقة باجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد أن لزم البيت الأبيض الصمت ولم يصدر بيانا علنيا حتى الساعة السادسة مساء الأحد وهو الموعد النهائي لتوضيح ما إذا كان سيرسل المستشار القانوني للمشاركة في جلسة بمجلس النواب بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

ويرجح بعد تصريح البيت الأبيض، بأن يكون قد اتصل باللجنة القضائية بمجلس النواب لإخباره بعدم المشاركة في الجلسة التي تعقد يوم الأربعاء.